Russia: Sberbank teme crescita dei tassi d'interesse causa lancio del rublo digitale (2)

- La Banca centrale russa sta valutando due modelli per introdurre il rublo digitale. Nel primo modello, il regolatore apre e mantiene i portafogli dei clienti sulla piattaforma di valuta digitale della Banca centrale. Le banche e altre organizzazioni finanziarie agiscono solo come intermediari, avviando "l'apertura dei portafogli dei clienti e effettuando accordi su di essi". La Banca centrale si aspetta che questa forma promuova la concorrenza. Nel secondo modello, la Banca centrale apre il portafoglio alla banca, la quale ne apre uno analogo al cliente, ma non è chiaro chi ne sarà depositario. Al pari di Sberbank anche altri operatori di mercato sono scettici: l'Associazione Russa delle Criptovalute e del Blockchain ha avvertito la Banca centrale che il modello del rublo digitale scelto dal regolatore potrebbe portare a un ritorno al modello finanziario sovietico, quando tutti i calcoli sono stati effettuati dalla Banca di Stato dell'Urss. La Banca di Russia ha avviato la discussione sull'introduzione del rublo digitale a metà ottobre, annunciando uno studio di fattibilità sull'emissione di una valuta che potesse figurare terza forma di denaro ammessa nel Paese, insieme ai contanti ed alle carte. La nuova valuta potrebbe essere emessa come codice digitale. A differenza del denaro non contante, il rublo digitale potrà essere utilizzato per pagare sia online che offline. (Rum)