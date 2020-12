Somalia-Kenya: crisi diplomatica, esercito di Mogadiscio posiziona truppe al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Truppe dell'esercito nazionale somalo (Sna) sono state posizionate al confine con il Kenya, poche ore dopo che Mogadiscio ha tagliato le relazioni diplomatiche con Nairobi accusando il Paese vicino di interferire nella sua politica interna. Lo riferisce il quotidiano keniota "Nation Africa", che cita testimonianze di residenti locali secondo cui militari dello Sna sono stati schierati nell'area al confine con la contea keniota di Mandera. La mossa, confermata da un alto ufficiale della sicurezza di Mandera, ha spinto secondo la fonte decine di abitanti a lasciare le loro case. In un messaggio trasmesso in diretta televisiva il ministro somalo dell'Informazione Osman Dube ha spiegato che il governo di Mogadiscio ha ordinato a tutti i suoi diplomatici in Kenya di rientrare, mentre ai diplomatici kenioti in Somalia è stato ordinato di lasciare il Paese entro sette giorni. "La Somalia ha preso questa decisione dopo l'ultima palese interferenza del Kenya negli affari interni della Somalia. L'attuale leadership del Kenya ha sempre voluto creare problemi in Somalia", ha detto Dube in un discorso trasmesso in diretta televisiva. Le autorità di Nairobi negano ogni accusa; il portavoce del governo Cyrus Oguna ha affermato che è stato istituito un comitato per risolvere le divergenze con la Somalia. (segue) (Res)