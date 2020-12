Somalia-Kenya: crisi diplomatica, esercito di Mogadiscio posiziona truppe al confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rottura fra Somalia e Kenya cade all'indomani della visita resa dal presidente della regione separatista del Somaliland, Muse Bihi Abdi, a Nairobi, dov'è stato ricevuto dal capo di Stato Uhuru Kenyatta. Al termine dell'incontro, i due leader hanno letto un comunicato congiunto nel quale annunciano che il Kenya aprirà un consolato nel Somaliland entro la fine di marzo, mentre quest'ultimo aggiornerà lo status del suo ufficio di collegamento in Kenya a consolato. Non è la prima volta che i due Paesi arrivano ai ferri corti dal punto di vista diplomatico: il mese scorso le autorità di Mogadiscio (che non riconoscono l’indipendenza di Hargheisa) hanno espulso l'ambasciatore keniota in Somalia e richiamato quello somalo da Nairobi per via di presunte interferenza negli affari interni e politici della Somalia. (segue) (Res)