Somalia-Kenya: crisi diplomatica, esercito di Mogadiscio posiziona truppe al confine (3)

- Nell'annunciare su Twitter l'incontro con il presidente della regione somala nordoccidentale il ministero degli Esteri del Kenya ha definito il Somaliland "un partner importante nella regione del Corno d'Africa nella lotta al terrorismo e in particolare al Shabaab". Si tratta della seconda visita di un leader del Somaliland - che si è separato dalla Somalia nel 1991 senza finora ottenere alcun riconoscimento internazionale - dopo quella effettuata dall’allora presidente Kahin Riyale Kahin nel 2006. Anche in quel caso la decisione, aveva dichiarato il segretario permanente del ministero degli Affari esteri somalo Mohamed Ali Nur, era stata presa per “preservare la sovranità nazionale di Mogadiscio dopo che è emerso che il Kenya stava deliberatamente interferendo negli affari della Somalia, in particolare nell’Oltregiuba". (segue) (Res)