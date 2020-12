Somalia-Kenya: crisi diplomatica, esercito di Mogadiscio posiziona truppe al confine (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro fra Dube e Kenyatta è inoltre giunto dopo che il presidente dello Stato regionale dell’Oltregiuba, Ahmed Madobe, ha minacciato di boicottare le prossime elezioni fino a quando l'esercito federale non ritirerà le sue truppe dalla regione di Ghedo (nell’Oltregiuba) e questa non verrà restituita alla sua amministrazione. Madobe ha quindi accusato il presidente Farmajo di aver violato l'accordo pre-elettorale firmato a settembre che prevede, tra le altre cose, proprio il ritiro delle truppe somale dal territorio di Ghedo e la restituzione di alcune proprietà amministrative al governo di Chisimaio, la capitale regionale. La Somalia accusa il Kenya di esercitare pressioni sullo Stato regionale dell’Oltregiuba – che Nairobi considera come una sorta di suo “zona cuscinetto” in funzione anti-al Shabaab – affinché respinga l’accordo elettorale raggiunto lo scorso 17 settembre in vista delle elezioni generali fissate per il mese prossimo. Il Kenya appoggia l'amministrazione di Ahmed Mohamed Islam, meglio noto come "Madobe", per difendere la propria sicurezza e gli interessi regionali. Nella regione sono presenti truppe keniote inquadrate nella missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom). (Res)