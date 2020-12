Emilia Romagna: Piccinini (M5s), patto regionale clima è bella cornice che attende contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo patto per il clima e il lavoro presentato dalla Regione al momento ci sembra una bella cornice al cui interno però devono ancora essere inseriti la maggior parte dei contenuti. Per questo oggi diventa impossibile giudicarlo nella sua interezza. Di sicuro però c'è il fatto che finalmente le politiche per il clima e quelle per il lavoro sono viste come faccia di una stessa medaglia e non in totale contrapposizione. Un'idea di sviluppo che come Movimento 5 stelle abbiamo sempre proposto e che oggi siamo soddisfatti che, almeno in teoria, venga recepita dalla giunta". Lo ha dichiarato Silvia Piccinini, capogruppo regionale del M5S, riguardo alla presentazione del nuovo Patto per il clima e il lavoro. "Ai tanti obiettivi e alle promesse di questo nuovo documento dovranno necessariamente seguire dei fatti e dei provvedimenti concreti. l nostro compito sarà proprio quello di vigilare che ciò accada". (segue) (Ren)