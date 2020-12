Emilia Romagna: Piccinini (M5s), patto regionale clima è bella cornice che attende contenuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piccinini ha aggiunto: "Su questa linea, per esempio, ci aspettiamo che l'impegno preso dal nuovo Patto per quel che riguarda il rinnovo del parco auto, con una netta svolta verso i veicoli a zero emissioni come da nostra proposta e recepita all'interno del testo, avvenga nel più breve tempo possibile". Quindi l'esponente regionale del Movimento 5 stelle nel consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "Ecco perché già dal prossimo bilancio, che andremo ad approvare tra una settimana, la Regione inizi inserendo gli incentivi per riconvertire il parco auto degli enti locali. Un primo passo a cui ci aspettiamo possa seguire un intervento massiccio anche sulle auto private di cittadini e imprese in modo da contribuire a migliorare la qualità della nostra aria". (Ren)