Export: Scalfarotto, l'Italia prospera e vive in un mondo aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia prospera e vive in un mondo aperto, in quanto il made in Italy è un elemento chiave della sua economia. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto, nel suo intervento alla nona Cabina di Regia per l'Italia Internazionale. “Con il patto dell’export stiamo cercando di puntare su quello che è uno degli elementi di forza della nostra economia”, ha detto il sottosegretario. Scalfarotto ha definito quella attuale come una “fase delicata” per il commercio internazionale, in quanto già negli ultimi anni “abbiamo imparato a vedere” che i dazi e le sanzioni sono diventati uno “strumento di politica estera”. “I rapporti internazionali oggi non si risolvono più, fortunatamente, in guerre guerreggiate ma si riflettono sulle relazioni commerciali”, ha evidenziato Scalfarotto, menzionando le sanzioni all’Iran e alla Russia che hanno determinato “un prezzo importante per il nostro mondo produttivo”. Il sottosegretario agli Esteri ha sottolineato che anche l’Organizzazione mondiale del commercio è bloccata dal punto di vista giurisdizionale e negoziale. “In questo mare tempestoso è arrivato anche il Covid”, ha proseguito Scalfarotto, secondo cui la prima reazione è stata quella di chiudersi. (segue) (Pav)