Export: Scalfarotto, l'Italia prospera e vive in un mondo aperto (2)

- “L’Italia prospera e vive in un mondo aperto”, ha dichiarato il sottosegretario, secondo cui questa è la lezione della pandemia, in quanto il made in Italy “tiene in piedi il nostro Paese”. Il governo, secondo Scalfarotto, è consapevole di ciò e ha approntato gli strumenti per sostenere questo settore. Scalfarotto ha inoltre auspicato il superamento dei dazi con la nuova amministrazione Usa guidata da Joe Biden; mentre riguardo alla Brexit, ha affermato, “non è detto che questo accordo ci sarà”. Anche se questo scenario, secondo il sottosegretario, sarebbe più dannoso per i britannici “è chiaro che l’eventuale 'no deal' sarebbe un grosso problema da affrontare insieme”. Il sottosegretario ha fatto infine riferimento alla Cina, un Paese con cui l’Italia firmerà un accordo sugli investimenti. “Con la Cina bisogna talvolta anche saper dire dei no”, ha precisato, in quanto “bisogna chiedere reciprocità” per operare con le stesse condizioni. (Pav)