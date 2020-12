Sud: Gorno Tempini (Cdp), rilancio Paese non può prescindere da nuova stagione sviluppo Meridione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna cogliere il Next generation Eu come un’occasione per rilanciare il Paese attraverso la valorizzazione del potenziale del Sud. Lo ha detto il presidente di Cassa depositi e prestiti (Cdp), Giovanni Gorno Tempini, durante il suo intervento in videoconferenza al convegno "Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno", organizzato dall’associazione Merita in collaborazione con il dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". "Il rilancio del Paese non può prescindere da una nuova stagione di sviluppo del Mezzogiorno", ha aggiunto Gorno Tempini che ha poi spiegato: "Non usciremo da questa crisi come ne siamo entrati, bisogna esserne consapevoli. Il Meridione rimane un’area con un potenziale ancora inespresso. Occorre una maggiore capacità di aggregazione e di fare rete, per recuperare il gap è necessario un salto di qualità. Come Cdp - ha concluso Gorno Tempini - stiamo ricoprendo un ruolo importante. Il supporto di Cassa depositi e prestiti si estenderà anche a tutte le iniziative che favoriranno la coesione sociale". (Rin)