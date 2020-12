Decreto Ristori: Cangini (FI), Conte disprezza parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giuseppe Conte dice di rispettare la funzione del Parlamento. Teoria apprezzabile, pratica inconciliabile: dei 430 atti varati in materia di Covid solo il 2,7 per cento ha avuto natura parlamentare, il governo ha posto la fiducia al 61,5 per cento dei decreti e non ha risposto al 72 per cento delle interrogazioni e delle interpellanze". Lo ha scritto su Facebook il senatore di Forza Italia Andrea Cangini. "In tutta la storia repubblicana, nessuno, neanche Mario Monti, ha fatto peggio - ha aggiunto -. Due domande al presidente del Consiglio. Conosce la differenza tra rispetto e disprezzo? Pensa davvero di poter andare avanti a lungo con una narrazione in così evidente contrasto con la realtà? Tra un paio d’ore voterò contro l’ennesima fiducia: il governo l’ha posta al decreto Ristori4, annunciato il prossimo arrivo di un Ristori5. Con fiducia, s’intende". (Com)