Milano: De Corato, Atm ascolti denunce sindacati su insicurezza mezzi pubblici

- Passeggeri e dipendenti Atm si ritrovano ormai sempre più spesso faccia a faccia con delinquenti violenti e pericolosi e rischiano, ogni volta, la propria incolumità. Sono davvero numerosi infatti gli episodi di cronaca di nera e le denunce dei sindacati, che, da mesi, si dicono preoccupati per l’elevato rischio insicurezza afferente praticamente tutti i mezzi circolanti in città. Eppure l’Azienda dei trasporti continua a non sentirci e a non prendere alcun provvedimento serio a tutela della sicurezza di utenti e lavoratori”. Lo afferma l'assessore alla sicurezza della Regione Lombardia Riccardo De Corato, commentando la notizia di un nigeriano ha ferito un agente della security Atm nel mezzanino della fermata della metropolitana di Cadorna. “Ritengo doveroso – conclude De Corato – ringraziare, come sempre, le forze dell’ordine per il lavoro che svolgono ed esprimere la mia solidarietà all’agente della security ferito. Milano si conferma ancora una volta la capitale del crimine come riportato nei giorni scorsi dal Sole 24 ore”. (Com)