Usa: Biden in Georgia per sostenere i candidati Dem ai ballottaggi di gennaio

- Dopo l’ufficializzazione della sua vittoria alle elezioni dello scorso 3 novembre, il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden si recherà oggi in Georgia per fare campagna elettorale a favore dei due candidati democratici ai ballottaggi per il Senato del prossimo 5 gennaio, Jon Ossoff e Raphael Warnock. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”. Il voto del prossimo mese è considerato cruciale per la futura amministrazione Biden, che in caso di vittoria di Ossoff e Warnock potrà contare su un Senato a maggioranza democratica. Alle elezioni presidenziali del 3 novembre, Biden ha vinto in Georgia con un margine di soli 14 mila voti, dimostrando tuttavia come lo Stato non sia più una roccaforte repubblicana. Ossoff e Warnock dovranno vedersela, rispettivamente, con i senatori repubblicani David Perdue e Kelly Loeffler. Se ad avere la meglio saranno questi ultimi, il Partito repubblicano manterrà il controllo del Senato e potrà più efficacemente limitare o influenzare l’agenda dell’amministrazione Biden. La visita del presidente eletto ad Atlanta giunge a nove giorni da quella del presidente uscente Donald Trump, che invece si è espresso a sostegno di Perdue e Loeffler. Nel frattempo le operazioni di voto sono già in corso: finora oltre 1,2 milioni di residenti in Georgia hanno chiesto le schede per corrispondenza e più di 260 mila voti postali sono già stati inviati.(Nys)