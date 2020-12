Urbanistica: ok in Assemblea capitolina a variante definitiva taglio cubature ex Fiera di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata dall'Assemblea capitolina la delibera definitiva per la riqualificazione dell'area della Ex Fiera di Roma che conferma la riduzione di consistenza edilizia edificabile da 67mila mq a 44mila mq, di cui l'80 per cento destinati a edilizia residenziale (di cui 20 per cento housing sociale) e il restante 20 per cento destinato a servizi. "L'area della Ex Fiera di Roma verrà restituita ai cittadini. Grazie all'approvazione della delibera da parte dell'Assemblea Capitolina, finalmente potrà essere avviato l'iter di riqualificazione dell'area che avverrà attraverso un concorso internazionale. L'obiettivo è selezionare il miglior progetto e garantire così qualità, vivibilità e servizi adeguati. L'amministrazione torna a dettare le regole di questa trasformazione", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)