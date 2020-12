Urbanistica: ok in Assemblea capitolina a variante definitiva taglio cubature ex Fiera di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'approvazione dell'atto definitivo che ad oggi definisce il perimetro di intervento e le funzioni ammissibili, possiamo finalmente avviarci verso la concreta riqualificazione attesa da anni dai cittadini. Il prossimo passo sarà la definizione del Masterplan attraverso un concorso internazionale di progettazione, fondamentale per selezionare i progetti migliori e quindi garantire la qualità delle trasformazioni", sottolinea l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. "Prosegue l'iter per la trasformazione dei padiglioni dell'ex Fiera di Roma che sorgono lungo la Cristoforo Colombo, attraverso un significativo processo di riqualificazione urbana, sulla base della delibera del Movimento 5 Stelle approvata nel 2016, che ha abbassato le cubature realizzabili da 67.500 mq a 44.360 mq. L'obiettivo perseguito infatti non consiste solo nella riconfigurazione del polo fieristico, ma anche nella realizzazione di interventi complessi di riqualificazione urbana, dalla viabilità, al verde, dalla creazione di spazi pubblici all'offerta di servizi, in grado di valorizzare le potenzialità dell'area e sanare una frattura aperta nel quartiere fin dagli anni '60", aggiunge il presidente della Commissione Urbanistica Carlo Maria Chiossi. (Com)