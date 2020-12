Bosnia: ministro Esteri francese Le Drian, la pagina post conflittuale è ancora aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi di Dayton hanno posto fino alla guerra nei Balcani ma la pagina post conflittuale in Bosnia Erzegovina ancora non è finita. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean Yves Le Drian, nel suo intervento video alla conferenza organizzata a Zagabria per commemorare i 25 anni dalla firma degli accordi di Dayton. "Sono necessari sforzi sostanziali per raggiungere una riconciliazione genuina, in modo da permettere a tutti di vivere insieme in armonia", ha detto condannando il revisionismo storico e invitando la leadership politica bosniaca alle proprie responsabilità nell'attuare le riforme per rafforzare lo Stato di diritto. Le Drian ha auspicato quindi il proseguimento del processo di integrazione europea della Bosnia, osservando che si tratta di "una verità geografica e storica" e ricordando che quello nei Balcani è stato "il conflitto più sanguinoso dopo la Seconda guerra mondiale", nel quale sono caduti 84 soldati francesi "alcuni dei quali riposano in Croazia e questo ci unisce" (Seb)