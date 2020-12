Umbria: Fratelli d'Italia, non prendiamo lezioni da Lega su confini del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo dispiaciuti per la mancata approvazione della mozione sul rafforzamento del sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie. Oggi si è persa una straordinaria occasione che senza dubbio avrebbe rappresentato un passaggio importante per il tema della disabilità in Umbria. Siamo delusi dall’atteggiamento della Lega che, su un argomento che non deve avere colore politico, ha preferito inseguire logiche partitiche di bandierine”. È quanto hanno dichiarato i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Eleonora Pace e Marco Squarta: “Ci sembra inopportuno l’atteggiamento dei colleghi della Lega che ha portato a respingere la mozione firmata anche da rappresentanti della minoranza". (segue) (Ren)