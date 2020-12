Umbria: Fratelli d'Italia, non prendiamo lezioni da Lega su confini del centrodestra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri di Fratelli d'Italia hanno aggiunto: "L’atto non è passato e ci dispiace molto anche perché si trattava di un lavoro iniziato durante la precedente legislatura che, in un’ottica di rafforzamento della sanità e di sostegno alle persone in maggiore difficoltà, si sarebbe perfettamente allineato con l’ottimo lavoro svolto finora dall’assessore Coletto e dalla presidente Tesei”. Quindi Pace e Squarta hanno concluso: “Fratelli d’Italia, però non prende nessun tipo di lezione dal segretario umbro della Lega Caparvi. Noi conosciamo benissimo i confini del centrodestra. A Roma ce li hanno insegnati molto bene attraverso l’esempio considerando che Fd'I non ha mai stretto alleanze con nessuno per occupare poltrone e incarichi”. (Ren)