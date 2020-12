Bolivia: regolari in controlli medici in Brasile, presidente Arce riprende funzioni da mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha terminato il controllo medico che, come da routine, svolge in Brasile a seguito di un tumore scoperto e debellato negli anni scorsi. Arce, ha spiegato la ministra della Presidenza, Maria Nela Prada in conferenza stampa, "gode di buona salute". Di ritorno oggi in patria, il presidente riassumerà domani le funzioni al momento esercitate dal vicepresidente, David Choquenhuanca. "Comunichiamo al popolo boliviano che il nostro presidente Luis Arce ha già compiuto i suoi test medici di routine in Brasile, gli hanno già consegnato i risultati e tutto è andato bene. Il nostro presidente è sano", ha detto Nela. Arce aveva denunciato la malattia nel 2017, ragione delle sue dimissioni dal prolungato incarico di ministro delle Finanze dei governi dell'ex presidente Evo Morales. La malattia è stata considerata superata alla fine del 2018 e da allora, pur contando su un buono stato di salute, il presidente è sottoposta a controlli periodici completi. (Brb)