Latina: conclusa consegna materiale supporto alle attività didattiche a 5 istituti scolastici

- Conclusa oggi la consegna del materiale di supporto alle attività didattiche a cinque istituti scolastici di Latina che hanno aderito al progetto “Faro – Fuoriorario” nella sua prima annualità. Le cinque scuole, tra secondarie di primo e di secondo grado, sono: il liceo Alessandro Manzoni, il liceo Ettore Majorana, il liceo G. B. Grassi, l’Istituto Comprensivo Giovanni Cena e l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani. "La strumentazione – nello specifico, computer, stampanti/fotocopiatrici, monitor e lavagne interattive multimediali – è stata richiesta dalle scuole stesse secondo quanto previsto dalla convenzione di Faro. - si legge in una nota - La disponibilità ad accogliere il progetto prevedeva infatti che ad ogni istituto scolastico che ne facesse richiesta, venisse fornito del materiale per implementare la strumentazione in dotazione fino a un massimo di 10mila euro per ogni scuola. È tuttora in fase di sottoscrizione la convenzione per le 5 nuove sedi che ospiteranno le successive annualità del progetto".(Com)