Agroalimentare: Bellanova, necessario individuare filone prioritario delle attività promozionali all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "rilanciare la promozione del settore agroalimentare che sia - per sforzi, strumenti innovativi e risorse - proporzionale al ruolo che il comparto occupa nella gerarchia dell’export italiano ed al ruolo che ha avuto nella tenuta del nostro Paese in un anno terribile”. E' l'intervento alla "IX Cabina di regia sull'Italia internazionale" della ministra delle Politiche Agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, per voce del capo di gabinetto dottor Paolo Onelli. “Dobbiamo individuare un filone prioritario delle attività promozionali all’estero, che tenga conto delle difficoltà segnalate dagli operatori, ma anche di iniziative specifiche per ravvivare canali di accesso al mercato già aperti o per generare a priori una domanda di qualità italiana che serva da stimolo per nuovi negoziati”, ha evidenziato Bellanova, sottolineando che la qualità è la chiave di accesso ai mercati. Promozione integrata, coordinamento e difesa della qualità sono le tre leve su cui puntare. “La promozione integrata, volta a portare nel mondo non solo un prodotto, ma quel 'pezzo d’Italia' da cui trae origine, in termini di territorio, cultura e stile di vita; lo sforzo 'orizzontale' di coordinamento per lo sviluppo di risposte adeguate ed attuali ai problemi del nostro export, come ad esempio la logistica globale, le specificità dell’accesso alle piattaforme digitali internazionali dei nostri piccoli produttori, la necessità di mettere a fattor comune i progetti di ricerca e le possibilità di trasferimento all’estero dell’innovazione tecnologica italiana nel campo agroalimentare. E ancora, l’azione di attacco a favore della qualità richiede anche una solida difesa”, ha spiegato Bellanova. (segue) (Com)