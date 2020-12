Agroalimentare: Bellanova, necessario individuare filone prioritario delle attività promozionali all’estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, la corretta commercializzazione. “Siamo impegnati in una vera e propria battaglia a livello Ue per opporci a schemi di etichettatura nutrizionale che minaccino le nostre produzioni a mezzo di messaggi semplicistici. Me ne sto occupando proprio in queste ore qui a Bruxelles. Mentre in materia di controllo, è mio preciso e forte impegno, difendere in tutte le sedi i nostri prodotti da contraffazioni che sottraggono profitti ai nostri imprenditori e offuscano l’immagine all’estero del nostro made in Italy, e tengo a valorizzare i risultati molto positivi raggiunti in tutte le sedi nazionali ed estere dal nostro Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi”. “Per il futuro occorre tenere conto che l’esigenza di sistemi agroalimentari sempre più attenti all’ambiente e alle condizioni di lavoro è stata acuita dall’esperienza della pandemia. E dunque dobbiamo rivolgerci senza indugio già da oggi a queste nuove sensibilità e stili di consumo che, affinché la qualità italiana sia sempre più in futuro sinonimo di sostenibilità”. Bellanova, sempre per voce del capo di gabinetto, ha poi espresso soddisfazione per l’avvio della procedura di selezione per dotare le Rappresentanze diplomatiche di Washington, Brasilia, Londra, New Dehli, Pechino e Tokyo di esperti del settore agroalimentare, idea lanciata dalla ministra nel corso della presentazione del Piano straordinario 2020 per la Promozione del made in Italy alla Farnesina lo scorso marzo: “Si tratta di un passo importante per la risoluzione di problematiche commerciali che ostacolano l’ulteriore penetrazione delle eccellenze agroalimentari italiane su alcuni dei mercati più importanti del mondo e un bell’esempio di collaborazione interistituzionale”. (Com)