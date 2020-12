Covid: Rampelli (Fd'I), comparto ospitalità abbandonato dal governo, Conte intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, ha dichiarato: "Questa mattina abbiamo portato la nostra vicinanza al 'Mio', Movimento italiano ospitalità e federato con Confindustria, oggi in piazza per manifestare contro l'esecutivo rossogiallo. Ancora una volta - ha continuato il parlamentare intervenendo alla manifestazione a piazza Montecitorio organizzata dal presidente del 'Mio', Paolo Bianchini - il governo lascia fuori dai ristori pezzi del tessuto imprenditoriale. Un comparto importante come il mondo della produzione che sta morendo e su cui, al contrario, lo Stato italiano dovrebbe investire per fronteggiare la crisi pandemica ed economica e poter rilanciare in termini di sviluppo, occupazione e sottrazione del debito". L'esponente di Fd'I ha aggiunto: "Siamo qui, insieme agli operatori, per scuotere il governo e capire se c'è - lontano da ogni complottismo - una sorta di disegno da palazzo Chigi per prosciugare questo mondo. Un settore rappresentato da lavoratori autonomi, imprese e professionisti che ad oggi", ha concluso Rampelli, "non hanno ricevuto aiuti governativi perché non appartenenti alle categorie dei salariati e dei sindacalizzati, ma fatto da gente libera che ha solo bisogno di lavorare. Conte intervenga".(Rin)