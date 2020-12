Roma 2021: Ferrara (M5s), Calenda presuntuoso, ma suo ruolo è in panchina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda chiude la porta e 'congela il tavolo' di confronto con la sinistra parlando di accordi e presunte alleanze che conoscono solo loro". Così il consigliere M5s Roma, Paolo Ferrara. "Continua a girare per le riunioni del centrosinistra - aggiunge - cercando il vaccino contro l’incapacità di amministrare, proprio lui. Si vuole candidare a sindaco di Roma, vuole fare il protagonista di una partita dove se tutto va bene avrà un posto in panchina. Presuntuoso come il suo capo di nome Renzi". (Com)