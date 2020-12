Balcani: Stoltenberg con Krivokapic, Montenegro è alleato prezioso della Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, "le sfide alla sicurezza che abbiamo dovuto affrontare prima della pandemia non sono svanite", ha continuato Stoltenberg. "Quindi la missione di polizia aerea della Nato continua, per garantire la sicurezza dei vostri cieli. Con jet dall'Italia e dalla Grecia. Oggi abbiamo parlato della sicurezza nei Balcani occidentali. Compreso il modo in cui la politica della porta aperta della Nato contribuisce alla sicurezza nella regione. Mi congratulo con il Montenegro per aver promosso la stabilità nella regione", ha specificato. Stoltenberg ha poi aggiunto che la Nato resta impegnata nei Balcani occidentali e che questo è fondamentale per la stabilità dell'Europa. Infine, Stoltenberg e il primo ministro hanno "anche discusso della Nato 2030 e dei nostri sforzi per rendere questa Alleanza ancora più forte. Dobbiamo assicurarci di rimanere forti militarmente, diventare più forti politicamente e adottare un approccio più globale alle sfide che dobbiamo affrontare", ha concluso. (Beb)