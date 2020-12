Bosnia: Lavrov, non esiste alternativa all'architettura di Dayton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bosnia Erzegovina il sistema istituzionale fondato sugli accordi di Dayton ha superato la prova del tempo dimostrandosi funzionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel suo intervento video alla conferenza organizzata a Zagabria per commemorare i 25 anni dalla firma degli accordi di Dayton. "La Bosnia Erzegovina è emersa come una comunità di tre popoli uguale con le sue due entità", ha osservato Lavrov sottolineando l'importanza degli ampi poteri autonomi delle entitità al di là di quelli del governo centrale, quale un "elemento chiave" per il progresso nel Paese. "Sono convinto che oggi non ci sia alternativa all'architettura di Dayton per la Bosnia Erzegovina", ha affermato Lavrov. (Seb)