Decreto Ristori: Marin (Lega), governo non tutela interessi italiani

- "Il Governo sceglie di non ascoltare i territori e a pagarne le spese sono i cittadini italiani, le piccole imprese e le aziende locali ed il mancato confronto per l'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (Zls) sul confine del Friuli Venezia Giulia è chiara testimonianza dell'incapacità della maggioranza". Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega Raffaella Marin, che aggiunge: "durante la chiusura dei confini con Austria e Slovenia gli incassi IVA e accise per lo Stato sono più che raddoppiati e questa poteva essere un'opportunità di rilancio per realtà imprenditoriali ed aree locali, oltre che uno strumento attrattivo per nuovi investitori, ma il Governo ha scartato il mio odg e questa proposta. Una occasione volutamente mancata dalla maggioranza, a spese degli italiani", conclude Marin. (Com)