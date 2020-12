Giustizia: Sisto (FI), caso Saipem rafforza no a processi su media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La conclusione con assoluzione del processo 'Algeria' che ha coinvolto i vertici Saipem conferma una delle tante criticità che riguardano la giustizia nel nostro Paese: la celebrazione di processi mediatici sommari che si sostituiscono alle sentenze dei giudici". Lo afferma, in una nota, il deputato e responsabile Giustizia e Affari costituzionali di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "Un certo clima giustizialista, alimentato scientemente da note parti politiche, non può che peggiorare il grado di civiltà del nostro Paese. Speriamo che almeno qualcuno tragga da tutto questo una significativa lezione", conclude. (Com)