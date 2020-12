Covid: Copagri, metodo patto export giusto per uscire dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A distanza di circa sei mesi dalla firma del patto per l'export, redatto nell'ambito dei lavori della cabina di regia per l'Italia internazionale e siglato a giugno alla Farnesina, riteniamo che la strada da percorrere per portare il Paese e l'agricoltura fuori dalla difficile congiuntura economica che sta attraversando sia ancora lunga e complessa; in tale contesto, plaudiamo al metodo di lavoro messo in campo dal governo e ormai consolidatosi grazie a questi appuntamenti periodici, che costituiscono a nostro avviso uno strumento fondamentale per fare sintesi delle numerose e diverse istanze provenienti dalle istituzioni, dal mondo imprenditoriale e dalle parti sociali". Lo ha dichiarato il presidente della Copagri Franco Verrascina in occasione della nona sessione della Cabina di regia per l'Italia Internazionale, convocata dai ministeri degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico e in corso in videoconferenza alla presenza, fra gli altri, dei titolari dei due dicasteri Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli: "La condivisione e il confronto sui problemi e sulle esigenze delle imprese, con particolare riferimento a quelle agricole, risulta infatti dirimente per il superamento delle numerose ataviche problematiche che frenano lo sviluppo del primario, stretto nella morsa tra l'aumento dei costi di produzione e le ben note difficoltà a livello di consumi, tutte questioni aggravate dalla situazione pandemica legata al Coronavirus". (segue) (Ren)