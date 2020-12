Covid: Copagri, metodo patto export giusto per uscire dalla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrascina ha aggiunto: "In tale contesto appare quindi di fondamentale importanza accelerare sulla strada dell'internazionalizzazione, continuando a lavorare per restituire alle esportazioni del nostro Paese la vitalità di cui necessitano e tenendo sempre bene a mente che il paradigma su cui puntare non può prescindere dalla digitalizzazione, ambito su cui è necessario accelerare per superare il digital divide che affligge il Paese e che lo separa dai suoi competitor comunitari, e dalla semplificazione, da leggere in termini di snellimento burocratico e amministrativo". Dunque il presidente Copagri Verrascina ha continuato: "Per questo bisogna insistere su alcuni dei pilastri strategici individuati come prioritari nel Patto per l'Export, continuando a lavorare per sviluppare marketplace dedicati alla compravendita di prodotti agroalimentari Made in Italy, così da permettere ai produttori di espandere i propri mercati, rafforzando al contempo la promozione delle cosiddette fiere virtuali e sostenendo le PMI agroalimentari che non dispongono delle risorse e delle strutture necessarie a parteciparvi; il tutto continuando a coinvolgere le rappresentanze diplomatiche del Paese, gli enti preposti, quali Ice, Sace e Simest, e il sistema produttivo, con il fine di valorizzare le nostre eccellenze agroalimentari" (Ren)