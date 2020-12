Civitavecchia: rimosse 4 tonnellate di materiale usato per ormeggi abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Recuperati a Civitavecchia 19 blocchi di cemento di varia dimensione, completi di catenarie, cordame e galleggianti, per una quantità complessiva di circa 4 tonnellate, impiegati per l’ormeggio illecito di unità da diporto. é il bilancio di un nintervento svolto dal Nucleo operativo di polizia ambientale della Guardia costiera di Civitavecchia e il nucleo subacquei dei vigili del fuoco di Viterbo che hanno condotto un’attività finalizzata alla rimozione di “corpi morti” abusivamente posizionati negli specchi acquei antistanti la località “La Frasca”, area sottoposta a particolari vincoli paesaggistici ed archeologici. Il materiale è stato successivamente sottoposto a sequestro penale nei confronti di ignoti, informandone prontamente la locale Autorità Giudiziaria. Sono tuttavia in corso ulteriori accertamenti volti ad individuare i responsabili degli abusi e, anche sulle base delle testimonianze raccolte in zona, non si esclude di poter risalire all’identità degli autori delle illegittime occupazioni. L’attività volta alla liberazione degli specchi acquei della Frasca si inquadra in una più ampia operazione di bonifica a tutela dell’ambiente marino e costiero, in particolare per l’esistenza di stringenti vincoli paesaggistici sul tratto di litorale oggetto degli accertamenti. Le operazioni di bonifica proseguiranno anche nei prossimi giorni, a conferma della continuativa attività di monitoraggio che si intende riservare al prezioso sito di interesse comunitario.(Rer)