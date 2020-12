Spagna: ministra Lavoro Diaz assicura che non ci sarà congelamento salari nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro della Spagna ha escluso che il prossimo anno ci sarà il congelamento dei salari. Lo ha annunciato oggi la ministra, Yolanda Diaz, nel corso di un incontro con i sindacati e le associazioni di categoria. Tuttavia ci sono alcuni settori dell'esecutivo spagnolo come la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, che sono più cauti considerando il grave momento di difficoltà per il Paese causato dalla pandemia del coronavirus. Una posizione condivisa anche dalla ministra delle Finanza, Maria Jesús Montero, evidenziando che bisogna favorire la crescita economica, evitando che essa provochi un aumento della disoccupazione, "che è la priorità del governo". La possibilità che un aumento del salario, anche minimo, possa complicare le assunzioni in alcuni settori è proprio l'argomento principale dei datori di lavoro per rifiutare qualsiasi aumento in questo momento di crisi. Diaz e i sindacati, tuttavia, sostengono che non si può aumentare lo stipendio dei dipendenti pubblici e le pensioni dello 0,9 per cento e congelare i salari più bassi. Il 21 dicembre prossimo è stato convocato un altro incontro durante il quale le sigle sindacali sperano di potersi confrontare su una proposta concreta. La loro richiesta è un incremento dai 950 euro attuali ad almeno 1000 euro nel 2012. (Spm)