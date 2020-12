Colombia: Bachelet, violenza nel paese "normalizzata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alta commissaria per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, ha espresso preoccupazione per l’aumento degli omicidi perpetrati dai gruppi armati in Colombia, affermando che “la violenza nel paese è stata normalizzata dopo decenni di conflitto armato”. “È tragico vedere così tante persone vittime di violenze persistenti in tutto il paese", ha detto Bachelet, secondo quanto si legge in una nota diffusa oggi. “Chiedo alle autorità colombiane di intraprendere azioni più forti ed efficaci per proteggere la popolazione da questa violenza spaventosa e pervasiva", ha aggiunto. “È dovere dello Stato essere presente in tutto il paese, attuando tutta una serie di politiche pubbliche, non solo per perseguire i responsabili delle violenze, ma anche per fornire servizi di base e salvaguardare i diritti fondamentali della popolazione”. (segue) (Res)