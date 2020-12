Colombia: Bachelet, violenza nel paese "normalizzata" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani in Colombia ha documentato 66 massacri, in cui 255 persone sono state uccise in 18 dipartimenti. Inoltre, l'Ufficio ha ricevuto informazioni sull'uccisione di 120 difensori dei diritti umani quest'anno. Dalla firma dell'accordo di pace nel novembre 2016, la Missione di verifica delle Nazioni Unite in Colombia ha anche documentato 244 uccisioni di ex combattenti delle Farc. (Res)