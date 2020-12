Export: Di Maio, va colmato scarto tra imprese del nord e del sud Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una “sfida importante per tutto il Paese” colmare lo scarto tra imprese del sud e del nord Italia in termini di internazionalizzazione. Lo ha sottolineato oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in apertura della nona riunione della Cabina di regia per l’Italia internazionale, appuntamento volto a definire le risorse e le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione all’estero e di internazionalizzazione del sistema economico italiano. “Stiamo lavorando in maniera sinergica per rafforzare i pilastri essenziali dell’economia, tra i quali l’export e la presenza delle nostre imprese sui mercati esteri”, ha evidenziato Di Maio, secondo cui il Sistema Paese deve mostrare su questo fronte “obiettivi e priorità condivisi”. Il 2020 e la pandemia di Covid-19, secondo il titolare della Farnesina, hanno mostrato che “determinazione e volontà d’azione” sono elementi chiave e che “nessun Paese si salva da solo”. La crisi ha anche spinto il governo ad accelerare su formazione e digitalizzazione. Da marzo del 2020, ha ricordato Di Maio, per effetto del crollo del commercio mondiale il nostro Paese ha subito una forte contrazione. Tuttavia, secondo il ministro, “possiamo guardare con fiducia al 2021” grazie alla ripresa del nostro commercio estero (+9,8 per cento di crescita dell’export secondo le previsioni) su cui “intendiamo continuare a puntare”. Obiettivo prioritario per il governo deve essere “riportare il contributo delle esportazioni alla crescita del Pil ben oltre i livelli pre-Covid”. E, su tale fronte, la Farnesina ha mostrato “un impegno straordinario” attraverso un lavoro coordinato dal sottosegretario Manlio Di Stefano e condotto di concerto tra direzione Sistema Paese, Ice-Agenzia, Cassa depositi e prestiti, Sace e Simest. (segue) (Gmr)