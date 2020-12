Export: Di Maio, va colmato scarto tra imprese del nord e del sud Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha ricordato in tal senso i risultati raggiunti da giugno a oggi per il rafforzamento della presenza digitale delle imprese italiane, in particolare con il nuovo accordo Ice-Alibaba e la nascita della prima piattaforma B2B per l’export digitale delle Pmi italiane. “I numeri danno il segno del successo di questo accordo: oltre 900 aziende, in meno di 15 giorni, hanno fatto richiesta di entrare in questo ‘Padiglione Italia’ virtuale. Questa iniziativa si aggiunge ai 25 accordi firmati con i principali marketplace e già attivati da Ice-Agenzia (ricordo Amazon, Wechat, Jindong, Ocado, Frisco, Walmart), per un totale di 3.400 imprese coinvolte. Abbiamo organizzato un roadshow in 10 tappe, che ha visto partecipare oltre 4.500 imprese da tutte le regioni italiane, per spiegare al meglio gli strumenti del Patto per l’export. Pur con tutte le limitazioni connesse alla pandemia, questa attività ha dimostrato come si sia voluto pienamente coinvolgere il sistema imprenditoriale nelle scelte di policy che abbiamo fatto”, ha affermato ancora Di Maio. (segue) (Gmr)