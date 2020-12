Export: Di Maio, va colmato scarto tra imprese del nord e del sud Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo promosso un portale unico – ha ricordato poi il capo della diplomazia italiana - per rendere ancora più facile accedere agli strumenti di supporto all’internazionalizzazione, export.gov.it, che da oggi è in grado di mostrare anche i servizi offerti dalle Camere di Commercio e i progetti messi in campo dalle Regioni. Abbiamo poi avviato ‘FarnesinaXleimprese’: si tratta di podcast quotidiani, con contenuti forniti dalle nostre Ambasciate e disponibili gratuitamente online. Sul fronte della finanza agevolata, abbiamo puntato al rafforzamento del Fondo 394 e a un coordinamento più stretto tra Farnesina e Simest. Abbiamo ricevuto oltre 13 mila domande dal primo gennaio fino all’ottobre scorso. Questi numeri dimostrano che questo strumento è stato particolarmente apprezzato dalle imprese: il valore delle domande presentate - oltre 4 miliardi di euro - segna una crescita del 1.000 per cento rispetto alle richieste pervenute in tutto il 2019 (fermatesi a 995, per un totale di 365 milioni di euro). L’80 per cento delle imprese che hanno presentato domanda l’hanno fatto per la prima volta. Sulle 8.456 domande pervenute a Simest dopo il varo della componente a fondo perduto, solo 774 sono arrivate da imprese nel Sud Italia: questo scarto ancora troppo ampio, deve essere assolutamente colmato. È una sfida importante per tutto il Paese”. (segue) (Gmr)