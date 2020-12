Export: Di Maio, va colmato scarto tra imprese del nord e del sud Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme al ministro Giuseppe Provenzano, contiamo di lavorare al più presto - anche nell’ambito della programmazione dei fondi di coesione 2021-27 – a nuove strategie integrate, per sostenere le aziende del Sud Italia, ad esempio attraverso iniziative di cosiddetta “capacity building”. Di Maio ha annunciato che ci sarà presto anche l’avvio di un “voucher per l’export digitale”, per ampliare la gamma di servizi di intermediazione digitale a favore delle Pmi, e ha ricordato che l’intera rete delle ambasciate e dei consolati è già a disposizione delle nostre aziende e sta lavorando per intensificare la promozione integrata (economica, culturale e scientifica) del nostro Paese e del Made in Italy. “Ad oggi abbiamo finanziato circa 1000 eventi. Tra i passi che intraprenderemo nel 2021, c’è la campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nei settori più colpiti dalla crisi. Il Piano sarà indirizzato ai consumatori dei principali mercati di sbocco e di quelli ad alto potenziale, e sarà finalizzato a promuovere tutto il “Made in Italy”, dai settori più tradizionali a quelli più innovativi, come la farmaceutica e l’aerospazio. Rappresenterà anche una vetrina per ribadire come i nostri prodotti, il nostro ‘saper fare’, rappresentino anche il migliore biglietto da visita del nostro ‘saper essere’, un invito a tornare a visitarci e a risiedere nel nostro Paese appena le condizioni lo consentiranno”. (segue) (Gmr)