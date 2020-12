Export: Di Maio, va colmato scarto tra imprese del nord e del sud Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’altro ambito in cui desideriamo ribadire e rafforzare sempre di più il nostro impegno, ha poi sottolineato Di Maio, è quello della attenzione per il pianeta e per i giovani: “in una parola, per il nostro futuro”. “Tra i dati meno noti all’estero, ce n’è uno che vorrei sottolineare ed è la bassa impronta di carbonio della manifattura italiana nel confronto con i nostri competitor. Per questa ragione, oltre a far conoscere le nostre eccellenze nei settori delle energie rinnovabili, vogliamo premiare tutte quelle imprese a minor impatto ambientale, attraverso degli appositi incentivi di ‘finanza climatica’. L’ambiente, il Green Deal e le rinnovabili saranno al centro della nostra azione del prossimo anno”. Il titolare della Farnesina ha ricordato che dal primo dicembre scorso e per tutto il 2021, l’Italia esercita per la prima volta la presidenza del G20 e gestirà l’agenda della ricerca di soluzioni alle sfide globali. (segue) (Gmr)