Difesa: Serbia-Italia, ministro Guerini in visita a Belgrado (3)

- Durante il successivo colloquio con il ministro della Difesa serbo, ministro Nebojša Stefanović, Guerini ha sottolineato l’importante livello di cooperazione bilaterale e militare che i due Paesi hanno raggiunto: “Posso confermare la volontà ad incrementare le opportunità di collaborazione tra le nostre Forze armate, anche nel campo della formazione e dell’addestramento specialistico, e a rinnovare anche nel prossimo 2021 il nostro contributo ai vari ambiti di cooperazione. L’Italia guarda con forte interesse alla Serbia per una sempre più stretta cooperazione anche nel settore dell’industria della Difesa che possa generare positive ricadute reciproche per l’industria italiana e serba”. I rapporti di collaborazione con la Serbia rappresentano una priorità nel panorama delle linee d’azione della politica militare e di difesa italiana, e questo tema è emerso anche durante colloquio con il Primo Ministro Ana Brnabić, che ha concluso la visita del Ministro Guerini a Belgrado: “Questa visita vuole essere un segnale chiaro e tangibile dell’importanza che l’Italia attribuisce al suo legame con la Serbia. Si tratta di un partenariato maturo che è cresciuto negli anni con soddisfazione di entrambi i Paesi, e voglio sottolineare che il processo di allargamento dell'Ue verso i Balcani occidentali resta una priorità per l'Italia", ha concluso Guerini. (Com)