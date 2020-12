Grecia: ministro Esteri Dendias a colloquio con ambasciatore Pyatt su sanzioni Usa contro Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore greco Geoffrey Pyatt ha incontrato oggi ad Atene il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias. Occasione in cui il diplomatico ha edotto il ministro sulla recente decisione del governo degli Stati Uniti di imporre sanzioni alla Turchia per l'acquisto da parte di Ankara del sistema di difesa missilistico russo S-400. Secondo quanto riferito su Twitter dal ministero degli Esteri, le due parti hanno anche discusso di questioni regionali e sviluppi nel Mediterraneo orientale, in particolare alla luce della decisione di lunedì di Washington. Pyatt ha anche informato Dendias sul Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa), in base alle cui disposizioni vengono imposte le sanzioni. (segue) (Gra)