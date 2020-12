Grecia: ministro Esteri Dendias a colloquio con ambasciatore Pyatt su sanzioni Usa contro Turchia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla Turchia per l'acquisto multimiliardario del sistema missilistico di fabbricazione russa S-400 ha provocato aspre reazioni da parte del governo di Ankara. La diplomazia turca ha “condannato e respinto la decisione unilaterale”, sottolineando che “le condizioni che hanno costretto la Turchia ad acquisire sistemi S-400 sono ben note”. “Lo stesso presidente Donald Trump ha ammesso in molte occasioni che l’acquisizione della Turchia era giustificata”, ha aggiunto il ministero degli Esteri guidato da Mevlut Cavusoglu. Il riferimento è alla richiesta fatta da Ankara per l’acquisto di missili Patriot statunitensi. “Il ricorso degli Stati Uniti a sanzioni unilaterali, rifiutando la nostra proposta di risolvere la questione attraverso il dialogo e la diplomazia, come si addice a due alleati, è del tutto insensato”, ha chiarito il ministero degli Esteri. Ankara ha fatto sapere, inoltre, che “prenderà le misure necessarie contro questa decisione, che influenzerà negativamente le relazioni” bilaterali e “si vendicherà nei modi e nei tempi che riterrà appropriati”. Infine, il ministero degli Esteri turco ha esortato gli Stati Uniti a riconsiderare la “loro decisione ingiusta ed evitare di commettere errori”. (segue) (Gra)