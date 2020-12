Covid: Rezza (ministero Salute), presto per dire quando potremo riaprire le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel corso della conferenza settimanale sull’andamento epidemiologico, ha chiarito che "la riapertura delle scuole è un traguardo che auspichiamo si possa raggiungere il prima possibile ma è presto per dire se potremo riaprirle", anche il 7 gennaio come ipotizzato. Dobbiamo, ha aggiunto rispondendo ad una domanda di "Agenzia Nova", tenere bassa "la circolazione virale dopodiché verrà anche l’obiettivo di riaprire la didattica in presenza ma andrà valutato passo passo nel corso del tempo", ha aggiunto. (Rin)