Slovacchia: presidente Caputova, la situazione epidemiologica è estremamente grave

- La presidente della Slovacchia Zuzanna Caputova ha annunciato oggi che la situazione epidemiologica in è "estremamente grave" e le misure adottate "non sono sufficienti". Le dichiarazioni arrivano dopo un incontro con gli esperti epidemiologici del Paese. La presidente slovacca ha invitato le persone ad assumersi le proprie responsabilità e limitare i contatti prima e durante il Natale. Caputova ha inoltre invitato i datori di lavoro a consentire ai propri dipendenti di lavorare da casa. "La situazione in Slovacchia è estremamente grave. Lo dimostra l'aumento incontrollabile del numero di malati e infetti. Inoltre, è preoccupante anche la situazione negli ospedali, vale a dire l'assistenza sanitaria disponibile a tutti i pazienti Covid", ha affermato la presidente sottolineando la necessità di "responsabilità e autodisciplina." (Vap)