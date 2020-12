Vaccini: domani riunione decisiva tra Speranza, Boccia, Arcuri e Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani ci sarà una riunione decisiva con il commissario Arcuri, il ministro Speranza e le Regioni sui vaccini. Ne usciremo con il piano logistico chiuso". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Francesco Boccia, a Rainews24. "Le Regioni hanno fatto un eccellente lavoro", ha aggiunto. Sul piano vaccini anti-Covid "siamo al lavoro con le Regioni. Domani ci sarà la riunione definitiva. Arcuri è pronto per far partire il via libera al piano di distribuzione dei vaccini appena ci sarà l'ok europeo" ha detto ancora.In riferimento alla discussione in corso all'interno della compagine governativa, Boccia ha definito "semplicemente surreale" parlare di crisi. "C'è chi ha l'ossessione di mandare a casa il governo, ma prima viene la pandemia e l'emergenza. Tutto è possibile - ha spiegato il ministro - ma prima bisogna mettere in sicurezza le persone. Io sono concentrato sul risolvere i problemi anche se le misure sono impopolari. Non possiamo pensare al consenso di domani mattina", ha aggiunto Boccia sottolineando che "chi pensa a fare giochini di palazzo in piena pandemia dimostra di essere un irresponsabile".(Rin)