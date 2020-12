Imprese: Luca Palermo nuovo amministratore delegato di Fiera Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Palermo sarà dal 1° gennaio 2021 amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. Lo ha stabilito oggi il Consiglio di amministrazione della società. Palermo, già consigliere di Fiera Milano dallo scorso 2 ottobre, è stato nominato amministratore delegato su proposta dall’azionista Fondazione Fiera Milano, titolare del 63,82 per cento del capitale sociale della società. Con la nomina di Palermo - fa sapere Fiera Milano in una nota - si conclude il piano di successione aperto a seguito delle dimissioni del precedente amministratore delegato, Fabrizio Curci, a giugno 2020. Il Consiglio di amministrazione ha ringraziato il presidente Carlo Bonomi per aver temporaneamente assunto i poteri di gestione, in attesa della nomina del nuovo amministratore delegato e per il prezioso contributo offerto in questi mesi nel garantire stabilità e continuità di business. A Bonomi, i cui poteri gestori rimarranno in vigore fino al 1 gennaio 2021, è stata attribuita la delega di curare e implementare le relazioni esterne istituzionali. “Sono onorato – ha dichiarato Luca Palermo – di entrare a far parte del Gruppo Fiera Milano. Il settore espositivo è in continuo e rapido cambiamento. La fase di transizione che stiamo attraversando merita grandissima attenzione. Abbiamo davanti importanti sfide da affrontare: siamo chiamati a riscrivere insieme il futuro. Agli inizi del 2021 presenteremo al mercato un nuovo piano strategico, che terrà conto del contesto profondamente mutato e dell’avvio di una nuova fase cosiddetta di ‘new normal’. (segue) (com)