Imprese: Luca Palermo nuovo amministratore delegato di Fiera Milano (2)

- "Si tratta - ha spiegato l'ad nominato - di un progetto ad ampio respiro che traccerà le linee guida per una crescita organica e graduale di lungo periodo, passando attraverso una maggiore penetrazione dei servizi integrati rivolti ad organizzatori, espositori, visitatori e operatori. Fiera Milano continuerà ad essere una solida piattaforma di politica industriale che genera valore per le imprese, per le persone e per il territorio”. Palermo, cinquant'anni, è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Pavia e ha conseguito una specializzazione in General management all’Harvard Business School. La sua carriera professionale si è principalmente sviluppata in settori orientati ai servizi. È stato, dal 2018, amministratore delegato e direttore generale di Edenred Italia, multinazionale impegnata nel settore delle soluzioni per le imprese, dove ha contribuito alla profonda trasformazione digitale e tecnologica. Negli anni precedenti ha ricoperto l’incarico di amministratore delegato di Logista Italia, distributore leader di tabacco e convinience per i tabaccai in Italia. Dal 2009 al 2017 è stato ceo del Gruppo Nexive Italia, portando quest’ultima ad affermarsi come primo operatore postale privato in Italia. Ha inoltre maturato importanti esperienze in ambito sales & operations in contesti multinazionali quali Vodafone e Johnson&Johnson. Palermo è inoltre impegnato a livello sociale: ha fatto parte del board della Fondazione Vodafone ed è stato membro del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana per la risposta alle emergenze, onlus dedicata al soccorso alle popolazioni colpite dalle più gravi emergenze umanitarie nel mondo. (com)