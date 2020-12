Energia: Italia possibile partner nella fornitura di elettricità ai territori liberati dell'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liberazione dei territori dell'Azerbaigian, dopo quasi tre decenni di occupazione armena, apre la strada non solo alla pace nella regione, ma anche ad un imponente processo di ricostruzione che le terre, devastate dall'occupazione, necessitano. L'Italia, partner principale in Europa dell'Azerbaigian, al quale è legata da un partenariato strategico che investe ogni settore, dalla politica, all'economia, alla cultura, può avere un ruolo di primo piano nei progetti che si svilupperanno nell'area, e a tal proposito un primo segnale arriva dal settore della fornitura di elettricità ai territori di nuova liberazione dell'Azerbaigian. E' quanto riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata azerbaigiana a Roma. La società italiana Ansaldo Energia e la più grande azienda produttrice di elettricità dell'Azerbaigian, Azerenergy, hanno discusso della cooperazione congiunta nella fornitura di elettricità ai territori liberati dell'Azerbaigian in una riunione tenutasi l'11 dicembre. L'incontro aveva lo scopo di creare un nuovo tipo moderno di infrastruttura elettrica nei territori azerbaigiani liberati, ha affermato il capo di Azernergy Baba Rzayev, aggiungendo che la società collabora con una serie di giganti internazionali. "Per 30 anni, gli occupanti armeni hanno seriamente danneggiato intere infrastrutture, comprese le centrali elettriche in questi territori, che sono le antiche terre storiche dell'Azerbaigian. Ora non ci sono quasi infrastrutture energetiche in questi territori", ha detto Rzayev. (segue) (Com)