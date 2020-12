Francia: Covid, da oggi nuova fase con coprifuoco dalle 20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Francia entra in una nuova fase della gestione della crisi del coronavirus, con l'introduzione di un coprifuoco a partire da questa sera alle 20 fino alle 6 del mattino che sostituisce la serrata. Le uscite durante il giorno sono di nuovo autorizzate su tutto il territorio, senza l'autocertificazione, che resta però obbligatoria durante il coprifuoco solamente per alcuni motivi bene precisi come quelli lavorativi, sanitari o familiari. La sera di Natale del 24 dicembre ci sarà un allentamento: gli spostamenti saranno autorizzati mentre per gli incontri in casa il primo ministro Jean Castex ha raccomandato di non superare la soglia di sei adulti. Il governo ha però deciso di non fare concessioni per la notte del 31 dicembre. A partire da oggi, inoltre, i minorenni potranno praticare attività sportiva in luoghi chiusi. Queste misure dureranno fino al 20 gennaio, data in cui la Francia entrerà in una nuova fase, con al riapertura di bar, ristoranti e musei se la situazione sanitaria lo consentirà.(Frp)