Italia-Iran: giovedì 17 dicembre workshop su ricerca e tecnologia

- Nell’ambito della “Iranian Research & Technology Week”, giovedì 17 dicembre alle ore 11:30 si svolge il workshop dal titolo “Italy-Iran Cooperation Panel”, iniziativa promossa dal ministero della Scienza, ricerca e tecnologia iraniano, con il patrocinio dell’ambasciata d’Italia a Teheran ed è organizzato nell’ambito della Iranian Week of Research and Technology, il più grande evento iraniano sulla cooperazione scientifica. Interverranno Hossein Salar Amoli, vice ministro iraniano per la Cooperazione scientifica internazionale, Giuseppe Perrone, ambasciatore d’Italia in Iran, Hamid Bayat, ambasciatore dell'Iran in Italia, Vincenzo Lipardi, presidente della Società per l'innovazione, la cooperazione e l'internazionalizzazione (Spici), Giorgio Ventre, direttore del Dipartimento di ingegneria elettrica e delle tecnologie dell'informazione (Dieti) dell’Università di Napoli Federico II, e Carlo Cereti, già addetto culturale presso l’ambasciata d’Italia a Teheran. Si discuterà delle opportunità di interazione e di trasferimento tecnologico tra università, incubatori, centri di ricerca, e parchi scientifici e tecnologici dei due paesi. Le procedure di registrazione sono reperibili all'indirizzo: https://forms.gle/eHuzkZo25cRaXpNQA. (Res)